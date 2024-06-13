В Москве загорелось бывшее здание авиазавода «МиГ»

На севере Москвы в Беговом районе произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Как сообщила РБК пресс-служба МЧС, возгорание зафиксировали по адресу: 1-й Боткинский проезд, дом 7.

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», ранее это здание относилось к заводу самолетостроительной корпорации «МиГ».

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в неэксплуатируемом здании», — рассказали РБК в МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 400 кв. м. В тушении возгорания участвуют более 50 человек и 17 единиц техники.

В 23:38 пресс-служба МЧС сообщила, что пожар локализован.

12 июня в центре Москвы возник пожар по адресу Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1. Там расположен один из корпусов доходного дома страхового общества «Россия», построенный в конце XIX — начале XX века.