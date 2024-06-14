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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил о трезвой оценке конфликта на Украине мировым сообществом

Небензя: мировое сообщество более трезво оценивает конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

В мире формируется более трезвая оценка военной операции на Украине, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, усилия по «высвечиванию лицемерия и двойных стандартов Запада» по конфликту не проходят зря. «Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего», — сказал Небензя в интервью «РИА Новости».

Как Запад активизировал поддержку Киева перед саммитом в Швейцарии
Политика
Бюргеншток

В Совбезе ООН 14 июня по запросу России пройдет заседание по теме поставок вооружений Киеву. Западное сообщество активизировало поддержку Киева перед саммитом в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня.

В частности, на саммите G7 в Апулии участники согласовали механизм предоставления финансовой помощи Киеву с использованием доходов от замороженных российских активов.

Россию на швейцарский саммит не пригласили. Кремль осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исхода.

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Теги
Василий Небензя ООН Украина

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