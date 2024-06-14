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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Трамп заявил, что был жестким с Путиным из-за «Северного потока»

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Кандидат в президенты США и бывший глава государства (2017-2021) Дональд Трамп заявил, что был жестким с Владимиром Путиным в вопросе о газопроводе «Северный поток».

«Я думаю, что они [отношения с Путиным] очень хорошие, но я был с ним жесток. Вы знаете, я положил конец трубопроводу, который он строил. Он называется «Северный поток-2», — рассказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

По его словам, когда он был президентом, то спросил у Европы, почему она платит России миллиарды долларов в месяц, в то время как США и НАТО защищают Европу от России.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы Минэкомики Германии сообщила, что на этапе разработки проекта «Северный поток-2» США пытались сопротивляться его реализации. К примеру, Трамп, который тогда был президентом, «приказал как-то свернуть проект со словами «Убейте его как-нибудь». Против связанных с проектом компаний при нем были введены ограничения. Сам Трамп, уйдя из Белого дома, говорил, что обложил Nord Stream 2 санкциями «снизу доверху».

В 2018 году Путин, комментируя слова Трампа о «Северном потоке», предположил, что тогдашний президент США выступал в интересах американского бизнеса по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

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Теги
Персоны
Дональд Трамп США Владимир Путин Северный поток газопровод
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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