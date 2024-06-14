Трамп заявил, что был жестким с Путиным из-за «Северного потока»

Кандидат в президенты США и бывший глава государства (2017-2021) Дональд Трамп заявил, что был жестким с Владимиром Путиным в вопросе о газопроводе «Северный поток».

«Я думаю, что они [отношения с Путиным] очень хорошие, но я был с ним жесток. Вы знаете, я положил конец трубопроводу, который он строил. Он называется «Северный поток-2», — рассказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

По его словам, когда он был президентом, то спросил у Европы, почему она платит России миллиарды долларов в месяц, в то время как США и НАТО защищают Европу от России.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы Минэкомики Германии сообщила, что на этапе разработки проекта «Северный поток-2» США пытались сопротивляться его реализации. К примеру, Трамп, который тогда был президентом, «приказал как-то свернуть проект со словами «Убейте его как-нибудь». Против связанных с проектом компаний при нем были введены ограничения. Сам Трамп, уйдя из Белого дома, говорил, что обложил Nord Stream 2 санкциями «снизу доверху».

В 2018 году Путин, комментируя слова Трампа о «Северном потоке», предположил, что тогдашний президент США выступал в интересах американского бизнеса по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.