Суд обратил в доход государства дом экс-чиновника из Петербурга за ₽470 млн

Дом экс-чиновника из Петербурга за ₽470 млн обратили в доход государства

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства дом и земельный участок стоимостью 470 млн руб., принадлежащие бывшему главе городского комитета по информатизации и связи Ивану Громову и его родственникам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск к Ивану и Павлу Громовым и Светлане Гринь. Иван Громов — бывший глава Калининского района Петербурга, с 2012 по 2016 год он возглавлял городской комитет по информатизации и связи. Павел Громов — его брат. Светлана Гринь — жена Павла Громова.

«Истец просил суд обратить в доход России: земельный участок в Московской области (дачная застройка «Мэдисон Парк»), площадью 4 371 кв. м, стоимостью 469 800 000 руб. (337 100 000 руб. — стоимость дома, 132 700 000 руб. — стоимость участка); дом на земельном участке, площадью 1 671.10 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков и выяснили, что у них не было легальных источников, которые бы позволили приобрести имеющееся в собственности имущество. «Что свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств», — отметили в суде.

В итоге иск был удовлетворен. Представители ответчиков заявили, что требования абсурдны, а прокуратура «злоупотребляет правом».

В декабре 2021 года Иван Громов был задержан по обвинению в мошенничестве на более чем 165,5 млн руб. За сутки до этого губернатор Петербурга Александр Беглов уволил его с поста главы Калининского района.

Позже стало известно, что в отношении братьев Громовых и еще 11 человек завели уголовное дело. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, — пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса. Братьям Громовым вменяют 14 эпизодов, они были арестованы.