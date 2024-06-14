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Общество ,  
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Аэропорт Махачкалы подтопило из-за непогоды

Аэропорт Махачкалы подтопило из-за непогоды
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В Махачкале из-за сильного дождя затопило местный аэропорт, произошли задержки трех рейсов, сообщил РБК директор аэропорта Саид Рамазанов.

«Там не крыша протекла, прорвало сливную трубу, но уже все устранили. Очень был большой поток дождя и от давления и ветра ее сорвало, и вода внутрь пошла», — рассказал Рамазанов, отметив, что в аэропорту уже собрали всю воду.

Также, по его словам, из-за сильного дождя и порывистого ветра в аэропорту были задержаны три рейса. «На данный момент все три борта уже ушли. На прилет задержки не было», — уточнил он.

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Кроме того, из-за сильного ветра в микрорайоне «Новая Пальмира» в Махачкале на площадке, где строят жилой комплекс, рухнул строительный кран. Как сообщила пресс-служба минстроя Дагестана, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле у Госстройнадзора.

Ранее управление МЧС по Дагестану предупредило, что в период с 13 по 14 июня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 15-20 м/с. На малых реках возможен подъем уровней воды, в горах — сход селей малого объема, добавили в ведомстве. Позже такой же прогноз сделали и на 15 июня.

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Теги
Махачкала Дагестан аэропорты Погода дожди новости строительный кран

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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