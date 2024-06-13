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Общество ,  
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Роскачество нашло превышение числа микробов в бройлерах пяти брендов

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Роскачество обнаружило превышение числа микроорганизмов в тушках цыплят-бройлеров пяти российских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Высокое значение КМАФАнМ нашли у торговых марок «Акашево», «Благояр», «Алтайский бройлер», «Наша птичка» и «Петруха».

КМАФАнМ характеризует общее количество микроорганизмов в продукте, так называемую остаточную микрофлору. Превышение значения КМАФАнМ указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.

Кроме того, в продукции этих марок зафиксировали превышение кислотного числа жира — показателя свежести и правильного хранения товара.

«Это не является нарушением, потому что не нормируется регламентом Таможенного союза и ГОСТом, но тем не менее также может являться признаком начальной порчи продукта», — отметили в Роскачестве.

Повышенные значения КМАФАнМ и кислотного числа жира указывают на неправильную транспортировку и режим хранения цыплят, их нежелательно употреблять в пищу, добавили в ведомстве.

РБК направил запросы холдингу «Акашево», группе агропредприятий «Ресурс» (бренды «Наша птичка» и «Благояр»), ПАО «Группа Черкизово» («Алтайский бройлер») и ООО «Серволюкс восток» (бренд «Петруха»), упомянутым в исследовании.

Всего специалисты Роскачества проверили продукцию 39 брендов. В бройлерах этих марок нет сальмонелл и листерий. В курице не нашли превышения уровня антибиотиков и гормонов. Тушки не моют хлором и не накачивают влагоудерживающими препаратами, заключили в ведомстве.

Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин
Бизнес
Фото:Александр Река / ТАСС

Весной Роскачество обнаружило в мороженом нескольких производителей кишечную палочку и фитостерин. В частности, в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку. Всего ведомство исследовало 38 марок мороженого, более 60% из них соответствовали требованиям.

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Теги
Роскачество курица проверка

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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