Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин

В мороженом двух брендов обнаружили кишечную палочку, еще в нескольких — замену молочного жира на растительный, а в продукции некоторых марок нашли дрожжи и плесень

Роскачество исследовало 38 марок мороженого, более 60% из них соответствуют требованиям, однако в продукции некоторых брендов обнаружили нарушения. Об этом говорится в результатах исследования ведомства (есть у РБК).

Для исследования закупалась продукция 37 российских брендов и одного из Казахстана (мороженое «Мишка на полюсе» бренда «Шин Лайн»). Среди соответствующих требованиям — мороженое марок «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «Белое золото», «ВкусВилл», «Жемчужина России», «Магнат», «Маша и Медведь», «Свитлогорье», Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's, «Степ».

В пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку. В Роскачестве объяснили, что такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота, диарея, в результате развивается обезвоживание.

В «Шин Лайн» заявили РБК, что по результатам проведенного независимой лабораторией «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга «НЦОЗ» Минздрава Казахстана в «Мишке на полюсе» кишечную палочку не нашли.

Экспертизу проводили после того, как в конце апреля из-за проверки Роскачества поступило требование от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. «Возможные нарушения качества продукции находятся за пределами ответственности производителя. <...> Эксперты компании «Шин-Лайн» считают, что вероятным сценарием возникновения претензий к микробиологии в летний период могут стать нарушения требований к транспортировке оптовой и розничных партий и хранению в местах продаж», — сказано в пресс-релизе.

РБК направил запрос в «Ермолино».

В некоторых брендах мороженого эксперты Роскачества обнаружили замену молочного жира растительным. Это делает продукцию фальсификатом, утверждают в организации. Такие нарушения нашли в мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское»: в них обнаружили фитостерин, а также в продуктах оказалось значительно меньше молочного жира, чем установлено законодательством.

В мороженом брендов «Вкусландия» и «Ленинградское» выявили значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это означает, что в них тоже могли заменяли молочный жир на жиры растительного происхождения, очищенными от стеринов, либо использовали молочное сырье с животными жирами. Такое мороженое также является фальсификатом, подчеркнули в Роскачестве.

В продуктах некоторых марок выявили дрожжи и плесень: в мороженом «Выбор семьи» (дрожжи), «Жемчужина России» (плесень), «Белое золото» и «Ленинградское» (и то, и другое). Ведомство отметило, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.

РБК направил запрос в ООО «Петрохолод», в «Талосто», в ООО «ТД Айсберри».

В мороженом ряда брендов выявили несоответствие маркировке. Так, продукция «Ермолино» и «48 копеек» не соответствовала по массе нетто: в маркировке указаны 110 гр. и 432 гр., а фактически масса нетто оказалась 101 гр. и 414 гр. соответственно.

В мороженом еще трех марок обнаружили несоответствие заявленной массовой доли белка, в частности продукция Brandice (заявили 4 гр., по факту — 2,56 гр.) и «Классическая Венеция» (на упаковке — 3,5 гр., а по факту — 2,59 гр.). Мороженое «Настоящий пломбир Русский холод» не соответствовало маркировке по массовой доле углеводов — на этикетке указано 34 гр., на самом деле оказалось 24,2 гр.

По результатам исследования, меньше всего сахара содержится в мороженом «ВкусВилл», а самое сладкое мороженое — Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, «Светаево».

По результатам проверки предостережения получили:

«НБН-Пломбир» («Выбор семьи»);

«Вологодское мороженое» («Вкусландия»);

АО БРПИ (Brandice);

«Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).

Кроме того, торговая сеть «Лента» усилила контроль за продукцией поставщика мороженого бренда «Ля Ля Фам», а сеть «Глобус» сообщила о проведении внутренней проверки марок «Филевское» и «Вкусландия».

По информации, представленной Россельхознадзором, управлениями объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований двум хозяйствующим субъектам: ООО «НБН-Пломбир» (ТМ «Выбор семьи»), ООО «Вологодское мороженое» (ТМ «Вкусландия»).

Управлением Роспотребнадзора по Москве объявлено предостережение производителю (изготовителю) мороженого торговой марки Brandice (АО «БРПИ»).