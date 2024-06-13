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Технологии и медиа ,  
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Путин сообщил об отклонениях в графике работы над коллайдером NICA

Путин: в работе над коллайдером NICA произошли сбои
Владимир Путин (справа)
Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

В работе над созданием коллайдера NICA произошли сбои, с которыми удалось справиться, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент встретился с российскими и зарубежными учеными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований после технологического пуска сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility).

«С этими сбоями мы справляемся, несмотря на то что проект немножко «сдвигается вправо» (переносится срок реализации. — РБК). Но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются», — сказал Путин.

По словам президента, такие же сбои фиксируют и в аналогичных проектах за рубежом. Путин также отметил, что развитие науки будет обеспечено, несмотря на сложности политического характера.

Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне
Технологии и медиа

NICA — это новый ускорительный комплекс для изучения свойств плотной барионной материи. После запуска коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму.

Решение о создании комплекса NICA было принято в 2011 году, строительство началось в 2016 году. Коллайдер базируется на разработанной в Объединенном институте ядерных исследований отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия.

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Владимир Путин коллайдер Дубна
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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