Милонов назвал непубличным повод для награждения его орденом Мужества

Виталий Милонов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Депутат Госдумы Виталий Милонов не стал рассказывать, за что его наградили орденом Мужества, сообщил петербургский телеграм-канал «Ротонда».

С наградой депутат появился 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина. На фотографии, которую Милонов выложил в телеграм-канале, на груди виден серебряный крест на бордовой ленте.

«Не секрет, но вещь не публичная. Это служебная информация», — ответил депутат на вопрос телеграм-канала.

Милонов пояснил, что не может сослаться на конкретный указ. Но «когда-нибудь соберет внуков и расскажет», пошутил политик.

РБК обратился за комментарием к депутату по поводу ордена Мужества.

Орден Мужества — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются граждане, которые проявили мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Это не первая государственная награда Милонова. В сентябре 2015 года Путин наградил депутата медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сентябре 2023 года Милонову присвоили звание лейтенанта во время службы в зоне военной операции на Украине.

По словам депутата, приказ о присвоении воинского звания бывший министр обороны Сергей Шойгу подписал еще в конце июня 2023 года.