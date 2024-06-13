 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Милонов назвал непубличным повод для награждения его орденом Мужества

Виталий Милонов
Виталий Милонов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Депутат Госдумы Виталий Милонов не стал рассказывать, за что его наградили орденом Мужества, сообщил петербургский телеграм-канал «Ротонда».

С наградой депутат появился 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина. На фотографии, которую Милонов выложил в телеграм-канале, на груди виден серебряный крест на бордовой ленте.

«Не секрет, но вещь не публичная. Это служебная информация», — ответил депутат на вопрос телеграм-канала.

Милонов пояснил, что не может сослаться на конкретный указ. Но «когда-нибудь соберет внуков и расскажет», пошутил политик.

РБК обратился за комментарием к депутату по поводу ордена Мужества.

Орден Мужества — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются граждане, которые проявили мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Депутат Милонов получил звание лейтенанта
Политика
Виталий Милонов

Это не первая государственная награда Милонова. В сентябре 2015 года Путин наградил депутата медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сентябре 2023 года Милонову присвоили звание лейтенанта во время службы в зоне военной операции на Украине.

По словам депутата, приказ о присвоении воинского звания бывший министр обороны Сергей Шойгу подписал еще в конце июня 2023 года.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Виталий Милонов орден Мужества госнаграда

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Депутат Милонов получил звание лейтенанта
Политика
Милонов и три депутата Госдумы попросили отправить их служить на Украину
Политика
Прокуратуру попросят проверить «фото Милонова с автоматом» в Донбассе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
В Думу внесли проект об оповещении россиян об оформленных на них номерах Общество, 19:06
Организаторы назвали главную тему международной выставки «Иннопром-2024» 19:03
Милонов назвал непубличным повод для награждения его орденом Мужества Политика, 18:58
Канада ввела санкции против «Победы» и Мизулиной Политика, 18:57
Аналитики «Т-Инвестиций» назвали пять интересных акций после коррекции Инвестиции, 18:53
Курс украинской гривны к доллару достиг исторического минимума Политика, 18:52
«Юань обречен стать ориентиром». Что будет с рублем после новых санкций Pro, 18:45
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Спорт, 18:35
Группа ГМС объявила о росте выручки в полтора раза за первый квартал Отрасли, 18:30
Путин сообщил об отклонениях в графике работы над коллайдером NICA Технологии и медиа, 18:29
Метро, оригинальная архитектура, закрытый двор: все – о ЖК «Метрополия» РБК и Метрополия, 18:25
Прокуратура попросила ужесточить наказание для Анчелотти до 5 лет тюрьмы Спорт, 18:19
ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства Бизнес, 18:15
Украинцам за границей напомнили о дедлайне по воинскому учету Политика, 18:15