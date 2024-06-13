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Дело Тимура Иванова ,  
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В ОНК опровергли получение Тимуром Ивановым посылок с маркетплейса

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: ТАСС)

Обвиняемый в получении взятки замминистра обороны Тимур Иванов не может получать товары с маркетплейсов, сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По данным телеграм-канала Shot, находящийся в СИЗО «Лефортово» Иванов получает посылки через маркетплейс Ozon.

«Нельзя передавать посылки через маркетплейс, книги — да, можно заказывать, посылки — только через окно или «Почту России», — сказал секретарь ОНК.

По словам Мельникова, письма от родственников чиновник получает через «Почту России», системы быстрой отправки «ФСИН-письмо» в «Лефортово» нет.

Замминистра обороны Иванова перевели в двухместную камеру
Общество
Тимур Иванов

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), на следующий день его отправили под арест и отстранили от должности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны безвозмездно проводили строительно-ремонтные работы на личных объектах чиновника. В деле фигурирует сумма взятки — 1,185 млрд руб. Иванов не признал вину и обжаловал свой арест. Фигурантами также стали бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, их заключили под стражу. В мае суд арестовал два люксовых автомобиля, в том числе Chevrolet Suburban, и мотоцикл MV Agusta чиновника.

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Теги
Персоны
Тимур Иванов Минобороны маркетплейс ОНК
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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