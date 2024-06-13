МВД объявило в розыск журналиста Александра Макашенца

Александр Макашенец (признан иностранным агентом) (Фото: makashenets / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российское МВД объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца (признан иностранным агентом), его карточка появилась в базе данных ведомства.

В карточке говорится, что министерство разыскивает Макашенца Александра Юрьевича, русского по национальности, родившегося в Санкт-Петербурге 28 апреля 1993 года. В ней также сказано, что журналист разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Александр Макашенец — ведущий YouTube-канала «Популярная политика», который запущен сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в России ФБК. Организация признана в стране нежелательной, в 2021 году ее ликвидировал суд.

Минюст признал журналиста иноагентом в феврале 2023 года — за выступление против военной операции на Украине, распространение материалов иноагентов и «негативной информации» о Минобороны России, а также поддержку санкций. Макашенец живет за границей.