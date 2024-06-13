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Политика ,  
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МВД объявило в розыск журналиста Александра Макашенца

МВД объявило в розыск по уголовному делу журналиста Александра Макашенца
Александр Макашенец (признан иностранным агентом)
Александр Макашенец (признан иностранным агентом) (Фото: makashenets / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российское МВД объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца (признан иностранным агентом), его карточка появилась в базе данных ведомства.

В карточке говорится, что министерство разыскивает Макашенца Александра Юрьевича, русского по национальности, родившегося в Санкт-Петербурге 28 апреля 1993 года. В ней также сказано, что журналист разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

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Александр Макашенец — ведущий YouTube-канала «Популярная политика», который запущен сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в России ФБК. Организация признана в стране нежелательной, в 2021 году ее ликвидировал суд.

Минюст признал журналиста иноагентом в феврале 2023 года — за выступление против военной операции на Украине, распространение материалов иноагентов и «негативной информации» о Минобороны России, а также поддержку санкций. Макашенец живет за границей.

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Теги
журналист МВД федеральный розыск

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