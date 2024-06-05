Следствие попросило заочный арест для журналиста Дмитрия Колезева
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении бывшего главного редактора Republic (издание признано СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (также признан иноагентом).
Как следует из карточки дела, речь идет о фейках в отношении Вооруженных сил, просьбу следствия рассмотрит судья Тимур Вахрамеев в среду, 5 июня, в 18:30 мск.
Журналисту вменяется нарушение п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы) Уголовного кодекса. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Сам Колезев в своем телеграм-канале отметил, что из сообщений СМИ узнал о переквалификации дела против него с ч. 1 ст. 207.3 на более жесткую ч. 2.
По данным источников «Ъ-Урал», Следственный комитет России возбудил дело в апреле. Причиной мог стать пост Колезева об украинской Буче.
В ноябре 2022 года МВД объявило журналиста, который также был учредителем портала It’s My City (заблокирован Роскомнадзором) и шеф-редактором Znak.com (информагентство закрылось в марте 2022-го), в федеральный розыск по уголовной статье, ее номер не уточнялся.
После начала спецоперации на Украине Колезев уехал из России.
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