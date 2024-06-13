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Военная операция на Украине ,  
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В Хабаровске ФСБ вскрыла «ферму» сим-карт для украинских спецслужб

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ShapikMedia / Shutterstock
Фото: ShapikMedia / Shutterstock

Двух жителей Хабаровска, которые держали «ферму» с тысячами телефонных сим-карт для использования Службой безопасности Украины (СБУ), задержали силовики. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Указанное оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах», — отметил источник.

У задержанных изъяли 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт российских и иностранных провайдеров мобильной связи.

«Администраторам» платили за аренду оборудования и предоставление номеров «в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах», добавил собеседник агентства.

Следователи пока возбудили уголовное дело только по ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления ФСБ России по Хабаровскому краю для уточнения деталей произошедшего.

Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

ФСБ регулярно сообщает о выявлении лиц, которые содействуют СБУ и другим украинским спецслужбам. Верховный суд Крыма 11 июня приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ.

Суд установил, что в период с октября 2022-го по апрель 2023 года осужденный переписывался с представителями украинских спецслужб, вступил с ними в сговор и рассказал, что обладает навыками стрельбы и управления беспилотниками.

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Теги
СБУ Хабаровск новости ФСБ

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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