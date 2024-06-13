На кольцевой линии метро Москвы закрыли движение из-за человека на пути

На кольцевой линии метро Москвы остановили движение по часовой стрелке из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс.

Пассажиров призвали пересесть на поезда в направлении против часовой, а также на Большую кольцевую и радиальные линии.

Движение закрыли в 6:12 мск. Спустя полчаса, в 6:44 мск, его восстановили и ввели в график.

Накануне, 12 июня, движение приостановили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями «Текстильщики» и «Котельники». В дептрансе объяснили, что на рельсах оказалось дерево.

Движение полностью восстановили лишь спустя примерно полчаса.