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Военная операция на Украине ,  
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Маск посоветовал признать украинское медиа террористической организацией

Маск предложил признать украинское медиа Texty террористической организацией
Сюжет
Военная операция на Украине

Бизнесмен Илон Маск предложил признать террористической организацией украинское независимое медиа Texty.org.ua, которое раскритиковало американских политиков и общественных деятелей, выступающих против помощи Украине.

Конгрессмен Джим Бэнкс поделился в соцсети Х (ранее Twitter) новостью о том, что республиканцы в комитете палаты представителей США по ассигнованиям приняли положение, запрещающее финансирование Texty.org.ua.

Организация ранее составила список американских политиков, организаций, активистов, журналистов и общественных деятелей, которые выступали за прекращение помощи Киеву.

«Это хороший первый шаг. Их следует внести в список запрещенных террористических организаций», — прокомментировал новость Маск.

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Илон Маск

Texty.org.ua 6 июня опубликовало статью «Американские качели. От трампистов до коммунистов, кто и как агитирует за прекращение помощи Украине». В тексте содержится перечень из 388 человек и 76 организаций, которые, как утверждает организация, «методически выступают за самоизоляцию США и высказываются против поддержки» Киева.

Илон Маск вошел в этот список. В нем также оказались бывший президент США и кандидат на выборах 2024 Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, который брал интервью у президента России Владимира Путина, экономист Джеффри Сакс и др.

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Илон Маск Украина США Конгресс США палата представителей США военная помощь
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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