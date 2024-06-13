Маск посоветовал признать украинское медиа террористической организацией

Бизнесмен Илон Маск предложил признать террористической организацией украинское независимое медиа Texty.org.ua, которое раскритиковало американских политиков и общественных деятелей, выступающих против помощи Украине.

Конгрессмен Джим Бэнкс поделился в соцсети Х (ранее Twitter) новостью о том, что республиканцы в комитете палаты представителей США по ассигнованиям приняли положение, запрещающее финансирование Texty.org.ua.

Организация ранее составила список американских политиков, организаций, активистов, журналистов и общественных деятелей, которые выступали за прекращение помощи Киеву.

«Это хороший первый шаг. Их следует внести в список запрещенных террористических организаций», — прокомментировал новость Маск.

Texty.org.ua 6 июня опубликовало статью «Американские качели. От трампистов до коммунистов, кто и как агитирует за прекращение помощи Украине». В тексте содержится перечень из 388 человек и 76 организаций, которые, как утверждает организация, «методически выступают за самоизоляцию США и высказываются против поддержки» Киева.

Илон Маск вошел в этот список. В нем также оказались бывший президент США и кандидат на выборах 2024 Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, который брал интервью у президента России Владимира Путина, экономист Джеффри Сакс и др.