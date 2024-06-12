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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны: силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон сбили около 22:00 мск. Спустя примерно 20 минут в регионе ввели режим опасности атаки беспилотников.

Об опасности атаки дронов также предупредили в Воронежской области.

В двух регионах России объявили опасность атаки беспилотников
Политика

После начала военной операции на Украине приграничные регионы России, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам при помощи беспилотников со стороны ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в течение дня 12 июня Грайворонский городской округ несколько раз был атакован украинскими дронами. В результате в селе Головчино мужчина получил осколочное ранение ноги.

В поселке Совхозный беспилотники атаковали два частных дома: один из них полностью сгорел, в другом пробита крыша. В селе Безымено были повреждены два автомобиля, которые стояли на парковке.

Кроме того, в округе была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались жители сел Антоновка, Головчино, Луговка и хутора Масычево.

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Теги
Белгородская область дроны беспилотники ПВО Минобороны

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