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Военная операция на Украине ,  
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Саудовский принц пообещал Зеленскому поддержку урегулирования на Украине

Зеленский прибыл в Джидду и встретился с кронпринцем Саудовской Аравии
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели встречу в Джидде, сообщает Саудовское агентство печати.

Газета Asharq Al-Awsat пишет, что принц во время переговоров подтвердил «заинтересованность и поддержку Саудовской Аравии всех международных усилий, направленных на разрешение кризиса» на Украине и смягчение его гуманитарных последствий.

Зеленский в телеграм-канале назвал встречу «содержательной и энергичной». По словам украинского президента, на переговорах поднималась тема подготовки к саммиту по мирному урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии 15–16 июня.

«Обсудили подготовку к первому, инаугурационному глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины», — рассказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность Саудовской Аравии «за поддержку» и заявил, что Киев ценит стремление наследного принца «помочь в скорейшем восстановлении мира».

Саудовская Аравия отказалась от украинского «саммита мира» ради России
Политика
Фото:Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press

В начале июня немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Саудовская Аравия не планирует направлять своих представителей на конференцию в Швейцарии. DPA писало, что такое решение было принято исходя из того, что Россия не примет участие в саммите.

По данным агентства, Зеленский планировал посетить Саудовскую Аравию 1 июня с целью призвать королевство к участию в саммите, встретившись с Мухаммедом бен Салманом, однако визит отложили до завершения конференции.

Украинский президент за последний год дважды прилетал в королевство, в последний раз — в марте. Стороны тогда обсудили организацию саммита в Швейцарии и готовность Саудовской Аравии внести свой вклад в достижение прочного мира.

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Теги
Персоны
Саудовская Аравия Владимир Зеленский Джидда Украина визит переговоры саммит
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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