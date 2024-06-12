В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников

В двух регионах России объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор и призвал жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС. Режим ввели в 22:28 мск.

Несколькими минутами ранее, в 22:23 мск, опасность атаки беспилотников также объявили в Белгородской области.

Минобороны ранее сообщило, что около 22.00 мск над Белгородской областью был сбит дрон. Днем ведомство также отчитывалось о перехваченном в регионе беспилотнике.