После гибели дедушки и ребенка из-за упавшего дерева завели дело

СК завел дело после гибели дедушки и ребенка из-за упавшего дерева в Щелково

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью мужчины и ребенка из-за упавшего дерева в подмосковном Щелково. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело заведено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, — ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

«На месте продолжают работу следователи и криминалисты, проводится спил дерева для последующего назначения дендрологической экспертизы», — добавили в СК.

Инцидент произошел 12 июня в Щелково. Мужчина 1960 года рождения и его девятилетний внук возвращались с пляжа и шли по городскому парку. Когда подул сильный ветер и начался дождь, они укрылись под деревом. Позже на них упал «фрагмент дерева», в результате чего мужчина и ребенок получили травмы, не совместимые с жизнью. СК и прокуратура организовали проверку.