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Общество ,  
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На трассе Пермь — Березники автобус с пассажирами съехал в кювет

В ДТП с автобусом на трассе Пермь — Березники пострадали 12 человек
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Рейсовый автобус, ехавший по дороге Пермь — Березники, съехал в кювет, в результате чего пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба управления МВД по Пермскому краю.

«Сегодня около 14:00 по автодороге Пермь — Березники двигался рейсовый автобус. Предварительно установлено, что водитель 1978 года рождения на 164-м км трассы допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении.

По данным полиции, три пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Позже в региональном минздраве сообщили РБК, что число пострадавших составило 12 человек. Из них четверых человек в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, еще троих — в травмпункт.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.

Число пострадавших в ДТП с машиной вахтовиков в Забайкалье выросло до 35
Общество
Фото:СУ СК России по Забайкальскому краю

7 июня в Могочинском районе Забайкальского края опрокинулся автобус с вахтовиками. Водитель не справился с управлением, когда вез ночную смену работников в вахтовый поселок, и машина слетела в кювет. Пострадали 35 человек, из них трое погибли.

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Теги
Пермский край Пермь ДТП ДТП с автобусом новости

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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