Число пострадавших в ДТП с машиной вахтовиков в Забайкалье выросло до 35
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 35 человек, сообщила РБК пресс-служба регионального минздрава.
«По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них трое погибших, 27 пациентов доставлены в Могочинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.
Пострадавшие проходят обследования и получают необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве.
Утром 7 июня автобус с вахтовиками опрокинулся в Могочинском районе Забайкальского края в 3 км от поселка Давенда. Следственный комитет ранее сообщал о 20 пострадавших.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, когда вез ночную смену работников в вахтовый поселок, и машина слетела в кювет, пишет ZabNews. Транспорт, по данным Chita.ru, принадлежит руднику Александровский.
РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Забайкальского края.
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