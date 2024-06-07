Число пострадавших в ДТП с машиной вахтовиков в Забайкалье выросло до 35

Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 35 человек, сообщила РБК пресс-служба регионального минздрава.

«По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них трое погибших, 27 пациентов доставлены в Могочинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Пострадавшие проходят обследования и получают необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве.

Утром 7 июня автобус с вахтовиками опрокинулся в Могочинском районе Забайкальского края в 3 км от поселка Давенда. Следственный комитет ранее сообщал о 20 пострадавших.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, когда вез ночную смену работников в вахтовый поселок, и машина слетела в кювет, пишет ZabNews. Транспорт, по данным Chita.ru, принадлежит руднику Александровский.

РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Забайкальского края.