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Политика ,  
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Лукашенко и Пашинян поздравили Путина и россиян с Днем России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поздравил его и всех россиян с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником — Днем России», — говорится в сообщении. В ходе разговора президенты обсудили вопросы дальнейшего развития отношений двух стран.

Пресс-служба Лукашенко также сообщила, что он поздравил Путина и россиян с праздником. Белорусский президент пожелал коллеге здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям России — благополучия и добра.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Поздравительные послания от Лукашенко также направили председателю правительства России Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, а также председателю Госдумы и парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.

С Днем России Путина и Мишустина также поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян, тексты посланий опубликовала пресс-служба армянского кабинета министров. «Этот важный день в новейшей истории России символизирует желание россиян открыть новую политическую веху в истории страны с богатой историей, культурой и традициями», — говорится в поздравлении.

Пашинян выразил уверенность, что «многовековые отношения между Арменией и Россией, основанные на незыблемых принципах равноправия и учитывающие интересы народов обеих стран, будут продолжать конструктивно развиваться». Он пожелал Путину и Мишустину здоровья, благополучия, успехов и всех благ, а народу России — добра и процветания.

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Теги
Персоны
Александр Лукашенко Никол Пашинян Владимир Путин поздравления День России
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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