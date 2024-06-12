Пожар в доме страхового общества «Россия» в Москве потушили

Пожарные потушили возгорание в здании доходного дома страхового общества «Россия» в центре Москвы. Об этом сообщили РБК в столичном управлении МЧС.

⁠«Пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Москве.

Пожар по адресу Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1 произошел утром 12 июня. По этому адресу расположен один из корпусов доходного дома страхового общества «Россия», построенный в конце XIX — начале XX века.

Возгорание возникло между первым и вторым этажом шести-пяти этажного административного здания. Площадь пожара составила 80 кв. м. В тушении участвовали 66 специалистов и 23 единицы техники.

Доходный дом страхового общества «Россия» построен в 1899-1902 годах. Комплекс из двух зданий имеет статус объекта культурного наследия. Дома жилые, но часть помещений сдается под офисы.