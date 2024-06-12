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Общество ,  
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Зоозащитники наклеили на портрет Карла III стикеры из «Уоллеса и Громита»

Зоозащитники наклеили на портрет Карла III стикеры из «Уоллеса и Громита»
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Активисты-зоозащитники заклеили лицо короля Карла III на его первом официальном потрете стикером с персонажем из мультфильма «Уоллес и Громит». Об этом сообщает «Би-би-си».

Портрет выставлен в галерее Филиппа Молда в Лондоне. Помимо стикера с улицом Уоллеса участники зоозащитного движения Animal Rising наклеили на картину стикер с надписью: «Никакого сыра, Громит. Посмотри на всю эту жестокость на фермах RSPCA».

RSPCA — Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Это одна из крупнейших благотворительных организаций в Великобритании. RSPCA контролирует несколько ветеринарных лечебниц и приютов и работает для предотвращения жестокого обращения с животными. На сайте RSPCA Карл III указан королевским покровителем организации.

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Как говорится в пресс-релизе Animal Rising, акцией с портретом движение попыталось привлечь внимание к расследованию о 45 фермах, проверенных RSPCA, где жестоко обращаются с животными. «Поскольку король Карл большой поклонник «Уоллеса и Громита», мы не могли придумать лучшего способа привлечь его внимание к ужасающим сценам на фермах, сертифицированных RSPCA!» — сказано в заявлении.

В расследовании Animal Rising рассказывается об условиях содержания животных на 45 фермах, которые проверяло RSPCA, выбранных случайным образом. В частности, на ферме в Сомерсете активисты нашли разлагающееся тело мертвой свиньи на открытой территории, а в курятнике в Кенте они обнаружили примерно 64 тыс. цыплят «в ужасных условиях».

В лондонской галерее сказали «Би-би-си», что портрет Карла III не пострадал — активисты наклеили стикеры на защитное стекло. Руководство решило не обращаться в полицию.

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Теги
Лондон галерея портрет активисты Карл III

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