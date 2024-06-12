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Общество ,  
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Опру Уинфри госпитализировали с желудочным гриппом

Телеведущую Опру Уинфри госпитализировали с желудочным гриппом

Американскую телеведущую Опру Уинфри госпитализировали с желудочным гриппом, сообщила ее подруга, телеведущая Гейл Кинг в эфире программы CBS Morning.

«У нее было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. <...> Я не буду вдаваться в подробности», — сказала Кинг.

По словам журналистки, у Уинфри диагностировали сильное обезвоживание, и ей пришлось ставить капельницу. Кинг выразила надежду, что самочувствие телеведущей улучшится.

Норовирус (или желудочный грипп) — распространенная инфекция, вызывающая воспалительные заболевания желудка и кишечника. Симптомы желудочного гриппа — многократная рвота, диарея, тошнота, слабость, головная и мышечная боль, повышенная температура. Как правило, симптомы проявляются в течение двух суток с момента заражения и проходят через два-три дня.

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Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

Уинфри должна была прийти на шоу Гейл Кинг, однако не смогла этого сделать из-за болезни, отмечает The New York Post. Она ведет шоу «Книжный клуб Опры Уинфри», и как правило, сама представляет выбранные книги. В рамках шоу CBS Mornings телеведущая собиралась обсудить работу «Familiaris» писателя Дэвида Вроблевски, однако вместо нее книгу представила Кинг.

Опре Уинфри 70 лет. Она получила известность благодаря передаче The Oprah Winfrey Show, выходившей на американском телевидении более 25 лет. Эта программа имела широкую популярность не только в США, но и в других странах, и была включена в список 50 величайших телешоу всех времен по версии критиков TV Guide (шоу Уинфри числилось под номером 49).

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Теги
Опра Уинфри госпитализация телеведущая грипп

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