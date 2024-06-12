В Севастополе сработала ПВО

Силы ПВО уничтожают воздушные цели над Севастополем, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил Развожаев. По данным Рогова, российские военные также отражают атаки в районе Евпатории, Сак и Черноморского

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В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО), военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — добавил Развожаев.

Незадолго до сообщения губернатора было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту водителей и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что российские военные отражают атаки в районе Севастополя, Евпатории, Сак и Черноморского.

Развожаев спустя 24 минуты после сообщения об отражения атаки написал, что все воздушные цели были уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией.

«В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации Спасательный службы повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал. Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено», — уточнил глава города.

После начала спецоперации Севастополь неоднократно подвергался атакам со стороны украинской армии. В акватории Черного моря регулярно уничтожают безэкипажные катера, которые движутся в направлении города, также Севастополь часто атакуют дронами и обстреливают дальнобойными ракетами.

Развожаев ранее отмечал, что использование ВСУ дальнобойного оружия приведет к наращиванию группировки российских сил ПВО на полуострове, но не повлияет на ситуацию в целом. «Вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее, приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам», — отмечал политик.