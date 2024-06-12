Путин утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Председателем комиссии стал сам президент России. Его заместителями назначены вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, а ответственным секретарем — помощник главы государства Алексей Дюмин. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев стал заместителем последнего.

В обновленный состав структуры вошли главы Минпромторга и Минобороны Антон Алиханов и Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также глава государства включил в комиссию зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, министра финансов Антона Силуанова, и помощника президента Юрия Ушакова.