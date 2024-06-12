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Политика ,  
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Путин утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Путин утвердил новый состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Председателем комиссии стал сам президент России. Его заместителями назначены вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, а ответственным секретарем — помощник главы государства Алексей Дюмин. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев стал заместителем последнего.

В обновленный состав структуры вошли главы Минпромторга и Минобороны Антон Алиханов и Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также глава государства включил в комиссию зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, министра финансов Антона Силуанова, и помощника президента Юрия Ушакова.

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Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами — совещательный и консультативный орган, который готовит предложения для президента касательно основных направлений государственной политики в области военно-технического сотрудничества России с другими странами.

Также она может представлять главе государства инициативы по совершенствованию законов, разработке нормативных актов и международных договоров в сфере своей компетенции.

Кроме того, комиссия анализирует и прогнозирует ситуацию в области военно-технического сотрудничества в интересах страны, рассматривает проекты целевых программ по соответствующим вопросам, изучает проблемы, связанные с осуществлением военно-технического сотрудничества, и предлагает способы их разрешения.

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Теги
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военно-техническое сотрудничество комиссия Андрей Белоусов Владимир Путин Алексей Дюмин Антон Алиханов указ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Алексей Дюмин фото

Алексей Дюмин

помощник президента России, секретарь Госсовета, генерал-полковник
28 августа 1972 года
Антон Алиханов фото

Антон Алиханов

глава Минпромторга России, экс-губернатор Калининградской области
17 сентября 1986 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Александр Бортников фото

Александр Бортников

Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
Сергей Нарышкин фото

Сергей Нарышкин

директор СВР России
27 октября 1954 года
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

первый вице-премьер
23 февраля 1969 года

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