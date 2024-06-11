Захарова словом «рейх» описала действия погранслужбы в аэропорту Кишинева

Здание аэропорта Кишинева (Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия сотрудников пограничной службы в аэропорта Кишинева, которые, по ее словам, рвут документы сограждан, как «Санду-рейх». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, пограничники не только задерживают на несколько часов приехавших из России молдаван, «но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными».

Во вторник лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор сообщил, в кишиневском аэропорту несколько часов держали участников, вернувшихся со съезда блока из Москвы, и граждан Молдавии, прилетевших через Ереван. Их продержали более 4 часов в зоне досмотра, при этом людям специально портили паспорта, заявил он.

«Вы не дома», — говорит нам режим. <...> Нет, Санду, мы возвращаемся домой. Каждый пострадавший от твоих действий получит нашу юридическую помощь», — заявил Шор, обращаясь к президенту республики Майе Санду.