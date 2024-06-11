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Общество ,  
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В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ставрополь»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Малый ракетный корабль «Ставрополь» спустили на воду в Татарстане, он стал двенадцатым и последним кораблем проекта 21631 «Буян-М». Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

Церемония спуска на воду прошла в Зеленодольске на заводе имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс»).

Каждое судно этой серии может нести восемь крылатых ракет «Калибр».

«Скоро корабль войдет в состав Балтийского флота и будет решать задачи по обеспечению безопасности на западных рубежах, а если потребуется, и в других районах мирового океана», — сказал на церемонии главком Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев.

Способный нести «Калибры» корабль спустили на воду в Татарстане
Политика
Фото:function.mil.ru

В мае 2024 года на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий».

АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», в которое входит Зеленодольский судостроительный завод, было сформировано в 2018 году. Корпорация объединяет предприятия, которые территориально находятся в разных городах России.

Приоритетными направлениями деятельности корпорации являются строительство кораблей для Военно-морского флота России.

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Теги
Татарстан «Ак Барс» Черноморский флот Александр Моисеев

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