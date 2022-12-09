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Политика ,  
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Способный нести «Калибры» корабль спустили на воду в Татарстане

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск», способный нести ракеты «Калибр», спустили на воду
Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

В Татарстане спустили на воду новый малый ракетный корабль (МРК), сообщило Минобороны России.

«На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоялась торжественная церемония спуска на воду одиннадцатого из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631, которому приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова присвоено наименование «Наро-Фоминск», — говорится в публикации.

Корабли проекта 21631 являются многоцелевыми, относятся к классу «река — море». Они оснащены образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Каждый корабль способен нести крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс». Водоизмещение кораблей составляет 949 т, их расчетная максимальная скорость — 23 узла, численность экипажа — более 50 человек, автономность — 10 суток. Корабли этого проекта успешно применялись в ходе военной операции России в Сирии, уточнили в министерстве.

«Калибр-НК» — ракетный комплекс, предназначенный для запуска с надводных кораблей.

Корабли проекта 21631 строятся на зеленодольском заводе с 2010 года. «В настоящее время уже девять единиц успешно выполняют задачи в составе ВМФ России», — добавили в ведомстве.

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военный корабль Минобороны Татарстан зеленодольский завод им.горького
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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