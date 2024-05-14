В Балашихе загорелась трансформаторная подстанция

МЧС: в Балашихе произошел пожар на трансформаторной подстанции

Фото: Владислав Шатило / РБК

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Павлино загорелась трансформаторная подстанция, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подстанция находилась за одним из домов. О пожаре на ней стало известно около 19:30 мск.

«Горел трансформатор 2x2 с выбросом масла», — сообщили в ведомстве. Спустя час пожар локализовали на площади 50 кв. м. К 21:10 огонь полностью потушили.

По информации администрации городского округа Балашиха, подстанция расположена рядом с заводом «Прогресс», где ведется разработка и производство систем охранной сигнализации и средств связи. Причиной пожара власти назвали короткое замыкание, в результате которого загорелось масло.

«Подача электричества в дома восстановлена», — уточнил глава Балашихи Сергей Юров.

Накануне, по данным телеграм-канала Baza, неизвестный мужчина с сумкой пришел на территорию здания и стал угрожать убийством сотрудникам, охранники нажали тревожную кнопку, однако мужчина скрылся до приезда полиции.