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Политика ,  
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Танки Leopard 2 впервые будут собирать в Норвегии

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Танки Leopard 2 (Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press)

Танки Leopard 2 впервые решили собирать в Норвегии, сообщило Минобороны страны.

Глава военного ведомства Бьорн Арильд Грам поздравил германскую KNDS Deutschland и норвежскую RITEK с заключением соответствующего соглашения. «37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собирать на заводе RITEK в Левангере», — заявил министр.

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По оценке норвежского министерства, именно этот танк является самым современным и поможет укреплению вооруженных сил.

Leopard 2 был разработан в конце 1970-х, это основной боевой танк бундесвера. Leopard 2 применялись во многих военных конфликтах последних лет, в том числе в Афганистане, Сирии и на Украине.

Средняя масса танка — 55 т, скорость движения — 68 км/ч, экипаж состоит из четырех человек, вооружен танк полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и двумя пулеметами — спаренным с основным орудием и зенитным на башне.

В планах компании RITEK не только собирать танки, но и стать скандинавским хабом по обслуживанию, ремонту и модернизации парка «норвежских «Леопардов». Производственную линию планируется сохранить и в дальнейшем для создания другой бронированной техники на экспорт.

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Теги
Норвегия Германия танк Leopard сборка

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