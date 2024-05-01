 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский сообщил о выделении Норвегией $600 млн на поддержку Украины

Владимир Зеленский: Норвегия выделит $600 млн на поддержку Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Норвегия выделит $600 млн в поддержку Украины, сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя решение норвежского правительства.

«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стёрезой за его решение увеличить поддержку Украины на $600 млн в этом году», — написал Зеленский в соцсети X.

Он уточнил, что большая часть этих средств будет использована для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Таким образом, общая сумма норвежской помощи Украине в 2024 году достигнет 22 млрд крон (около $2 млрд), отмечает «Украинская правда».

Норвегия не исключила отправки войск на Украину
Политика
Фото:NTB / Heiko Jung / Reuters

В конце апреля министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что власти за последние месяцы передали Киеву военную помощь на сумму около 1 млн норвежских крон. Поддержка включала 5 тыс. противотанковых ракет М72 и снаряды, которые использовались в танках М109, ранее подаренных Норвегией. Также норвежские власти выделили 150 млн норвежских крон на содержание подаренных танков Leopard в обслуживающем центре в Польше.

Россия осуждает военную помощь Украине, подчеркивая, что она не влияет на ход военной операции, но приносит больше страданий Украине.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Норвегия Украина военная помощь Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Столтенберг заявил о подорванном доверии Украины к НАТО
Политика
Маск назвал последний оставшийся вопрос в конфликте России и Украины
Политика
Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
На митинге в Тбилиси избили главу крупной грузинской оппозиционной партии Политика, 01:38
В России в мае подорожает вино Бизнес, 01:00
Зеленский сообщил о выделении Норвегией $600 млн на поддержку Украины Политика, 00:53
Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для дронов Политика, 00:48
Министр ВВС США объяснил проблемы с созданием гиперзвукового оружия Политика, 00:35
AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина может вызвать тромбоз Технологии и медиа, 00:21
Лимит бесплатных переводов между своими счетами увеличили до ₽30 млн Финансы, 00:01
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему Валиеву наказали за допинг, а китайцев нет. WADA нашло объяснение Спорт, 00:00
«Реал» не смог обыграть «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ Спорт, 30 апр, 23:57
В Одессе прогремели взрывы Политика, 30 апр, 23:34
На Украине перестали выплачивать пенсии почти 300 тыс. переселенцев Экономика, 30 апр, 23:11
Колумбийский университет пригрозил исключить захвативших корпус студентов Политика, 30 апр, 23:05
Настя Ивлеева удалила все публикации в Instagram Политика, 30 апр, 22:54
Спецназ применил газ и водометы на митинге у здания парламента в Тбилиси Политика, 30 апр, 22:25