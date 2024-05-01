Зеленский сообщил о выделении Норвегией $600 млн на поддержку Украины
Норвегия выделит $600 млн в поддержку Украины, сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя решение норвежского правительства.
«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стёрезой за его решение увеличить поддержку Украины на $600 млн в этом году», — написал Зеленский в соцсети X.
Он уточнил, что большая часть этих средств будет использована для укрепления противовоздушной обороны Украины.
Таким образом, общая сумма норвежской помощи Украине в 2024 году достигнет 22 млрд крон (около $2 млрд), отмечает «Украинская правда».
В конце апреля министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что власти за последние месяцы передали Киеву военную помощь на сумму около 1 млн норвежских крон. Поддержка включала 5 тыс. противотанковых ракет М72 и снаряды, которые использовались в танках М109, ранее подаренных Норвегией. Также норвежские власти выделили 150 млн норвежских крон на содержание подаренных танков Leopard в обслуживающем центре в Польше.
Россия осуждает военную помощь Украине, подчеркивая, что она не влияет на ход военной операции, но приносит больше страданий Украине.
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