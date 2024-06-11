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Бизнес ,  
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Штаб-квартиру WeWork в Нью-Йорке заняла компания-конкурент

Вид на&nbsp;небоскреб&nbsp;Tower 49
Вид на небоскреб Tower 49 (Фото: tower49nyc.com)

Бывшую штаб-квартиру компании WeWork Inc. в Нью-Йорке занял коворкинг-конкурент Industrious, сообщил Bloomberg со ссылкой на генерального директора Industrious Джейми Ходари.

Industrious и WeWork Inc. — американские компании, которые работают в сфере коммерческой недвижимости и предоставляют коворкинги и рабочие пространства в аренду.

Компания Industrious подписала 10-летнее соглашение об управлении офисными помещениями в небоскребе Tower 49 на Манхэттене, где раньше находилась штаб-квартира WeWork Inc., уточнило агентство.

По данным Bloomberg, компания будет контролировать более 22 тыс. квадратных метров пространства на 16 этажах здания.

Агентство считает, что Industrious «по-другому смотрит на бизнес», уделяя внимание не заключению договоров аренды с владельцами недвижимостью, а контрактам на управление с арендодателями. Такой подход помогает компании и арендодателю разделить прибыль и снизить риски.

По данным Bloomberg, с 2019 года по 2023 год выручка Industrious выросла в три раза.

Компания также ищет новые офисные площади, некоторые из которых раньше принадлежали WeWork.

Подписание соглашения произошло после того, как WeWork получил разрешение суда на выход из банкротства. Компании пришлось отказаться от невыгодной аренды офисных помещений, чтобы избавиться от миллиардных долгов, отмечает Bloomberg.

Международная сеть коворкингов WeWork начала процедуру банкротства в США
Бизнес
Фото:Scott Olson / Getty Images

В январе 2019 года инвесторы оценивали стоимость компании WeWork в $47 млрд.

Компания планировала выйти на IPO (процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке — прим. РБК).

Но в процессе подготовки к IPO компании пришлось снизить оценку до $15–20 млрд вместо $47 млрд.

Инвесторы были обеспокоены снижением реальной стоимости компании и увеличением ее убытков. В 2018 году она потеряла $1,61 млрд, что почти соответствовало доходу компании в $1,82 млрд.

В результате компания в последний момент отложила выход на биржу.

7 ноября 2023 года WeWork подала заявление о банкротстве в США из-за большого объема долга. После появления в сети сообщений о намерении компании подать заявление о банкротстве, акции WeWork обвалились на 32%.

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Теги
коворкинг США банкротстсво

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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