Международная сеть коворкингов WeWork начала процедуру банкротства в США

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Международная сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве в США, сообщила пресс-служба компании.

«Компания WeWork Inc. и некоторые ее организации подали заявку на защиту в соответствии со ст. 11 Кодекса о банкротстве США и намерены подать заявление о признании [банкротом] в Канаде в соответствии с ч. 4 закона о соглашениях с кредиторами компаний», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что этот процесс не касается офисов за пределами США и Канады. WeWork назвала его «комплексной реструктуризацией» с целью укрепления структуры капитала и финансовых показателей для будущего успеха.

Компания имеет более 150 коворкингов в США и семь в Канаде. Контрольный пакет акций WeWork размером около 60% принадлежит японскому холдингу SoftBank, работающему в области телекоммуникаций, маркетинга, финансов, отмечает Reuters. По данным агентства, холдинг вложил в WeWork миллиарды долларов, пытаясь спасти компанию от банкротства.

О том, что WeWork в ближайшее время планирует подать заявление о банкротстве, в конце октября писали The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, причиной стал большой объем долга. Вскоре после появления этих сообщений акции компании обвалились на 32%, по состоянию на 7 ноября они продолжали падение.

Как сообщил Reuters представитель WeWork, около 92% кредиторов компании согласились конвертировать долг в акционерный капитал в соответствии с соглашением о поддержке реструктуризации. Таким образом, долг WeWork на сумму около $3 млрд может быть аннулирован, уточнил он.

Softbank Group по итогам первого квартала 2023 финансового года (1 апреля — 30 июня) понесла чистый убыток в размере 477,6 млрд иен ($3,3 млрд).