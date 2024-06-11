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Военная операция на Украине ,  
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В Москве арестовали мужчину в футболке с украинским гербом

Сюжет
Военная операция на Украине

Нагатинский суд Москвы арестовал мужчину, который вышел на улицу в футболке с символикой украинской организации, признанной в России экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

Андрея Евсеева признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП — пропаганда либо демонстрация нацистской атрибутики. Мужчину арестовали на десять суток.

О задержании на юге Москвы Андрея Евсеева в футболке с украинским гербом и надписью Slava Ukraini (лозунг на русском языке — «Слава Украине» — признан в России экстремистским) сообщили также телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости».

По данным Baza, Евсеев вступил в конфликт с прохожим — тот призвал мужчину снять футболку с украинскими символами. Спор привлек внимание полиции, силовики в результате провели обыск в квартире Евсеева и задержали его.

В квартире мужчины обнаружили восемь дронов, тренировочные снаряды и вещества для изготовления взрывчатки, отмечает телеграм-канал. По сведениям Baza, в отношении Евсеева заведут уголовное дело о незаконном хранении оружия.

Иранца оштрафовали в Москве за футболку Balenciaga с флагом Украины
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Полиция в России периодически задерживает граждан за одежду или аксессуары в цветах украинского флага.

В начале июня Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана за ношение футболки Balenciaga с флагом Украины. Его признали виновным в дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тыс. руб. В мае москвич с желто-голубыми волосами получил штраф за дискредитацию ВС России. В суде прическу мужчины назвали «наглядной агитацией».

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Теги
Военная операция на Украине арест Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Иранца оштрафовали в Москве за футболку Balenciaga с флагом Украины
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