В Москве арестовали мужчину в футболке с украинским гербом

Нагатинский суд Москвы арестовал мужчину, который вышел на улицу в футболке с символикой украинской организации, признанной в России экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

Андрея Евсеева признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП — пропаганда либо демонстрация нацистской атрибутики. Мужчину арестовали на десять суток.

О задержании на юге Москвы Андрея Евсеева в футболке с украинским гербом и надписью Slava Ukraini (лозунг на русском языке — «Слава Украине» — признан в России экстремистским) сообщили также телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости».

По данным Baza, Евсеев вступил в конфликт с прохожим — тот призвал мужчину снять футболку с украинскими символами. Спор привлек внимание полиции, силовики в результате провели обыск в квартире Евсеева и задержали его.

В квартире мужчины обнаружили восемь дронов, тренировочные снаряды и вещества для изготовления взрывчатки, отмечает телеграм-канал. По сведениям Baza, в отношении Евсеева заведут уголовное дело о незаконном хранении оружия.

Полиция в России периодически задерживает граждан за одежду или аксессуары в цветах украинского флага.

В начале июня Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана за ношение футболки Balenciaga с флагом Украины. Его признали виновным в дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тыс. руб. В мае москвич с желто-голубыми волосами получил штраф за дискредитацию ВС России. В суде прическу мужчины назвали «наглядной агитацией».