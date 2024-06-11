Кадры утечки воды на ГЭС «Хисорак» в Узбекистане появились в Сети

Как из ГЭС в Узбекистане стал бить фонтан воды. Видео

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Утечка воды через плотину водохранилища «Хисорак» произошла в понедельник в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, инцидент произошел при проведении инженерно-технических работ по открытию дополнительного тоннеля с левого борта плотины водохранилища «Хисорак».

В МЧС подчеркнули, что резервуар водохранилища не пострадал. В результате аварии также никто не пострадал и не погиб.

На видео видно, как из плотины бьет фонтан воды.

Водохранилище «Хисорак» расположено на реке Аксу в Кашкадарьинской области Узбекистана. Запущено в эксплуатацию 1990 году для накопления воды для ирригации. Полная емкость — 170 млн куб. м, полезная емкость — около 162 млн куб. м.