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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Донецка сообщил о гибели человека в результате обстрела

Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Петровского района погиб мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка 10 июня, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«Возле одного из домов частного сектора по улице Лутугина погиб мужчина 1959 года рождения», — написал он.

Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Петровский район с вечера 10 июня до 9:00 мск 11 июня, отметил Кулемзин. Позднее мэр города сообщил о новом обстреле района.

Ранее Кулемзин рассказал, что под обстрел попали три района Донецка. При атаке БПЛА на автостанции «Трудовская» пострадал мужчина.

Петровский район находится на западе Донецка, это наиболее отдаленная от центра часть города. Район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

В ДНР при тушении пожара пострадали три сотрудника МЧС
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

10 июня три сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара из-за взрывоопасного предмета в Докучаевском городском округе в ДНР. Спасатели самостоятельно добрались в больницу, их отправили лечиться амбулаторно.

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Теги
Военная операция на Украине Донецк обстрел

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