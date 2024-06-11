Депутаты гордумы Томска лишили мандата экс-главу штаба Навального Фадееву

Депутаты городской думы Томска лишили мандата осужденную за экстремизм экс-координатора местного штаба Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены) Ксению Фадееву (внесена в перечень террористов и экстремистов). Трансляция заседания опубликована на сайте органа местного самоуправления.

Решение приняли в связи с вступлением в силу 28 мая обвинительного приговора в отношении Фадеевой. Полномочий депутата ее лишили досрочно.

Фадееву избрали депутатом гордумы Томска по Кировскому одномандатному избирательному округу в сентябре 2020 года. Срок ее полномочий должен был завершиться в сентябре 2025 года.

В декабре 2021 года Фадееву задержали и обвинили по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан.

Политику вменили руководство томским штабом Алексея Навального. Фадеева заявила, что претензии относятся к самому Навальному и его ближайшим соратникам. Она подчеркнула, что штаб прекратил работать в апреле 2021 года — за два месяца до того, как структуру политика признали экстремистской. «Большая часть обвинения — это перечисление того, что делали эти люди. А я как будто иду там так, через запятую. Мне непонятно, как я должна защищать себя, если в этой части обвинение просто не расписало объективную сторону совершенного именно мною преступления с момента закрытия штаба и до моего задержания в конце 2021 года», — говорила Фадеева.

В декабре 2023 года Советский районный суд приговорил Фадееву к девяти годам колонии. Обвинение запрашивало для нее десять с половиной лет колонии общего режима.