10 богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes

На второе место (с четвертого в 2023 году) в списке Forbes поднялись председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и его семья. Их состояние оценивается в $27,4 млрд, что на $5,8 млрд больше, чем годом ранее, когда оно составляло $21,6 млрд.