 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

10 богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes

Число миллиардеров в России, по оценке Forbes, достигло рекорда — 125 человек, по этому показателю страна пятая в мире, совокупное состояние российских миллиардеров выросло до $576,8 млрд. Кто вошел в топ-10 — в материале РБК.
Лидером списка впервые стал основатель нефтяной компании &laquo;ЛУКОЙЛ&raquo; Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд (здесь и далее&nbsp;&mdash; оценка Forbes), что позволило предпринимателю подняться сразу на пять позиций в рейтинге. В общемировом списке миллиардеров бизнесмен занимает 59-е место.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лидером списка впервые стал основатель нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд (здесь и далее — оценка Forbes), что позволило предпринимателю подняться сразу на пять позиций в рейтинге. В общемировом списке миллиардеров бизнесмен занимает 59-е место.

На второе место (с четвертого в 2023&nbsp;году) в списке Forbes поднялись&nbsp;председатель правления НОВАТЭКа&nbsp;Леонид Михельсон и его семья. Их состояние оценивается в $27,4 млрд, что на $5,8 млрд больше, чем годом ранее, когда оно составляло $21,6 млрд.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На второе место (с четвертого в 2023 году) в списке Forbes поднялись председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и его семья. Их состояние оценивается в $27,4 млрд, что на $5,8 млрд больше, чем годом ранее, когда оно составляло $21,6 млрд.

Третье место в рейтинге сохранил за собой бизнесмен Владимир Лисин. Его состояние за год выросло на $4,5 млрд&nbsp;&mdash; до $26,6 млрд.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Третье место в рейтинге сохранил за собой бизнесмен Владимир Лисин. Его состояние за год выросло на $4,5 млрд — до $26,6 млрд.

С пятого на четвертое место в рейтинге поднялись&nbsp;основной акционер &laquo;Северстали&raquo; Алексей Мордашов и его семья. Его состояние за год выросло на $4,6 млрд, достигнув $25,5 млрд.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С пятого на четвертое место в рейтинге поднялись основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и его семья. Его состояние за год выросло на $4,6 млрд, достигнув $25,5 млрд.

Состояние президента холдинга &laquo;Интеррос&raquo; и ГМК &laquo;Норильский никель&raquo; Владимира Потанина по сравнению с 2023 годом не изменилось и составило $23,7 млрд. При этом он опустился в рейтинге Forbes со второго на пятое место.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Состояние президента холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина по сравнению с 2023 годом не изменилось и составило $23,7 млрд. При этом он опустился в рейтинге Forbes со второго на пятое место.

С седьмого на шестое место поднялся бизнесмен Геннадий Тимченко. Его состояние выросло за год почти на $5 млрд&nbsp;&mdash; до $23,4 млрд.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С седьмого на шестое место поднялся бизнесмен Геннадий Тимченко. Его состояние выросло за год почти на $5 млрд — до $23,4 млрд.

Прошлогодний лидер российского списка Forbes, основатель компаний &laquo;Еврохим&raquo; и СУЭК Андрей Мельниченко вместе со своей семьей заняли седьмое место. За год он потерял $4,1 млрд, и его состояние теперь составляет $21,1 млрд (было $25,2 млрд).
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Прошлогодний лидер российского списка Forbes, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко вместе со своей семьей заняли седьмое место. За год он потерял $4,1 млрд, и его состояние теперь составляет $21,1 млрд (было $25,2 млрд).

Основатель &laquo;ВКонтакте&raquo; и Telegram Павел Дуров увеличил свое состояние на $4 млрд&nbsp;&mdash; до $15,5 млрд. В 2023&nbsp;году он замыкал топ-10 богатейших бизнесменов России, за год он поднялся на две позиции и оказался на восьмом месте.
Фото: Nadine Rupp / Getty Images

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров увеличил свое состояние на $4 млрд — до $15,5 млрд. В 2023 году он замыкал топ-10 богатейших бизнесменов России, за год он поднялся на две позиции и оказался на восьмом месте.

Основатель холдинга USM Алишер Усманов, чье состояние, по оценке Forbes, сократилось на $1 млрд и составило $13,4 млрд, расположился в рейтинге на девятом месте.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Основатель холдинга USM Алишер Усманов, чье состояние, по оценке Forbes, сократилось на $1 млрд и составило $13,4 млрд, расположился в рейтинге на девятом месте.

Замыкает десятку основатель &laquo;Альфа-Групп&raquo; Михаил Фридман. Он увеличил состояние на $500 млн&nbsp;&mdash; до $13,1 млрд. Год назад он был девятым в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
Фото: Павел Головкин / Reuters

Замыкает десятку основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Он увеличил состояние на $500 млн — до $13,1 млрд. Год назад он был девятым в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино
Теги
мультимедиа Вагит Алекперов Леонид Михельсон Владимир Лисин Алексей Мордашов Владимир Потанин Геннадий Тимченко Андрей Мельниченко Павел Дуров Алишер Усманов Михаил Фридман ...
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Си Цзиньпин заявил Байдену о неопредолимой красной линии Политика, 19:57
Альфа-банк и АЛРОСА запустили финансовый инструмент «Цифровые караты» Пресс-релиз, 19:49
Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя Политика, 19:47
Астана опровергла вылет дронов в Татарстан с территории Казахстана Политика, 19:45
«Цифра брокер» назвал 5 инструментов для защиты от возможной девальвации Инвестиции, 19:44
Как не остаться без работы в ближайшие пять лет: один из ключевых навыков Pro, 19:39
Суд отказал в аресте акций российской QIWI после отзыва лицензии у банка Финансы, 19:39
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир» Финансы, 19:33
Как упростить свою мультизадачную жизнь РБК и Mail, 19:32
«Динамо» победило клуб Первой лиги и вышло в полуфинал Кубка России Спорт, 19:28
Доля рынка KuCoin сократилась на 50% после обвинений Минюста США Крипто, 19:22
Как платить за границей: 6 способов оплаты за рубежом Инвестиции, 19:14
10 богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes Бизнес, 19:03 
Блинкен заявил о «критическом этапе» конфликта Украины с Россией Политика, 19:01