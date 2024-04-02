10 богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes
Число миллиардеров в России, по оценке Forbes, достигло рекорда — 125 человек, по этому показателю страна пятая в мире, совокупное состояние российских миллиардеров выросло до $576,8 млрд. Кто вошел в топ-10 — в материале РБК.
Лидером списка впервые стал основатель нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд (здесь и далее — оценка Forbes), что позволило предпринимателю подняться сразу на пять позиций в рейтинге. В общемировом списке миллиардеров бизнесмен занимает 59-е место.
На второе место (с четвертого в 2023 году) в списке Forbes поднялись председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и его семья. Их состояние оценивается в $27,4 млрд, что на $5,8 млрд больше, чем годом ранее, когда оно составляло $21,6 млрд.
Третье место в рейтинге сохранил за собой бизнесмен Владимир Лисин. Его состояние за год выросло на $4,5 млрд — до $26,6 млрд.
С пятого на четвертое место в рейтинге поднялись основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и его семья. Его состояние за год выросло на $4,6 млрд, достигнув $25,5 млрд.
Состояние президента холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина по сравнению с 2023 годом не изменилось и составило $23,7 млрд. При этом он опустился в рейтинге Forbes со второго на пятое место.
С седьмого на шестое место поднялся бизнесмен Геннадий Тимченко. Его состояние выросло за год почти на $5 млрд — до $23,4 млрд.
Прошлогодний лидер российского списка Forbes, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко вместе со своей семьей заняли седьмое место. За год он потерял $4,1 млрд, и его состояние теперь составляет $21,1 млрд (было $25,2 млрд).
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров увеличил свое состояние на $4 млрд — до $15,5 млрд. В 2023 году он замыкал топ-10 богатейших бизнесменов России, за год он поднялся на две позиции и оказался на восьмом месте.
Основатель холдинга USM Алишер Усманов, чье состояние, по оценке Forbes, сократилось на $1 млрд и составило $13,4 млрд, расположился в рейтинге на девятом месте.
Замыкает десятку основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Он увеличил состояние на $500 млн — до $13,1 млрд. Год назад он был девятым в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
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