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В Подмосковье автокран перевернулся и упал в Загорское море

Фото: DAkulovSP / Telegram
Фото: DAkulovSP / Telegram

Автомобильный кран перевернулся и упал в водохранилище Загорское море на окраине Сергиева Посада, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

Инцидент произошел во время работ по благоустройству зоны отдыха. «Есть небольшие масляные пятна, но топливный бак не поврежден», — добавил Акулов, заверив, что находится на связи с Минэкологии. В ближайшие дни доступ к зоне отдыха ограничат.

На севере Москвы на Третьем транспортном кольце загорелся автокран
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В прошлом июне в Новосибирске упал строительный башенный кран, погибла крановщица. Инцидент произошел во время строительства жилого комплекса «Европейский берег». В результате падения повреждения получили несколько автомобилей.

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Теги
Сергиев Посад кран Московская область

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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