В Подмосковье автокран перевернулся и упал в Загорское море

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Автомобильный кран перевернулся и упал в водохранилище Загорское море на окраине Сергиева Посада, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

Инцидент произошел во время работ по благоустройству зоны отдыха. «Есть небольшие масляные пятна, но топливный бак не поврежден», — добавил Акулов, заверив, что находится на связи с Минэкологии. В ближайшие дни доступ к зоне отдыха ограничат.

В прошлом июне в Новосибирске упал строительный башенный кран, погибла крановщица. Инцидент произошел во время строительства жилого комплекса «Европейский берег». В результате падения повреждения получили несколько автомобилей.