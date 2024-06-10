В Белгороде ракетная опасность продлилась семь минут

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе вновь ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Сигнал запускают в четвертый раз за день.

Глава региона призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

Предупреждение действовало семь минут, с 21:30 до 21:37 мск.

Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны. В Белгороде продолжают устанавливать бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия.