На Украине нашли зараженные африканской чумой свиные туши

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В украинском городе Черновцы на берегу реки Прут нашли туши свиней, зараженных африканской чумой, сообщила замглавы областной Госпродпотребслужбы Анжела Косован, передает «Суспільне».

По ее словам, на месте провели дезинфекцию, а сами туши сожгли.

В региональном управлении прокуратуры сообщили о начале проверки по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Заболевшее животное может умереть в течение пяти дней.

Замороженное мясо становится источником заражения, поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают. Для человека заболевание не опасно, но он может быть распространителем инфекции и нанести большой ущерб сельскому хозяйству.