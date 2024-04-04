В МЖД сообщили о стабилизации графика поездов после сбоя на МЦД-1

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Поезда на линии D1 Московского центрального диаметра (МЦД-1) ходят с интервалами в пять-шесть минут, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в телеграм-канале.

Ранее утром на линии МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов через станцию Одинцово.

«Железнодорожники стабилизировали межпоездной интервал на МЦД-1. В настоящее время для диаметральных поездов он составляет 5-6 минут», — сообщили в компании.

Там также подчеркнули, что поезда дальних маршрутов на Белорусском направлении продолжают отставать от графика.

Белорусское направление МЖД — линия от Москвы к Смоленску и далее до границы с Белоруссией. Линия D1 МЦД проходит через территорию Москвы и Долгопрудного, соединяет Белорусское и Савеловское направления Московской железной дороги. Конечные станции — Одинцово и Лобня.

В 7:40 мск московский дептранс сообщил о приостановке движения поездов на линии D1 Московского центрального диаметра и Белорусском направлении МЖД через станцию Одинцово. Это произошло из-за повреждения контактного провода. Около 8:10 мск дептранс доложил, что движение поездов в сторону Москвы восстановили.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим. По данным ведомства, около 5 часов утра при выезде электропоезда из парка отстоя на станции Одинцово «произошел сход одной колесной парой и пережог контактной сети». Это и стало причиной сбоя в движении электропоездов.