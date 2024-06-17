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Общество ,  
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Врачи оценили выводы ученых США о связи инфарктов с выборами и матчами

Кардиолог Шугушев: выборы и крупные матчи могут спровоцировать болезни сердца
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Люди с высокой чувствительностью к стрессу чаще других сталкиваются с сердечными приступами, развитие болезней сердца могут спровоцировать разные факторы, в том числе выборы и крупные спортивные события, рассказали опрошенные РБК врачи-кардиологи.

Ранее ученые в США выяснили, что предрасположенные к стрессу подвергаются более высокому риску сердечного приступа во время таких событий, как президентские выборы или рождественские праздники. Еще одним триггером исследователи назвали крупные спортивные события — Супербоул и плей-офф НБА. Так, они выяснили, что предрасположенные к стрессу чаще сталкиваются с сердечными приступами в течение десяти дней после Рождества и пяти дней после президентских выборов или крупных спортивных событий.

Ученые в США нашли связь сердечных приступов с выборами президента
Общество
Фото:Paul Weaver / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генетическая предрасположенность может быть фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РБК главный кардиолог сети «РЖД-Медицина» Заур Шугушев. Спровоцировать их могут разные факторы, в том числе стресс, неправильное питание и курение. «Выборы, безусловно, являются стрессовым фактором для многих, поэтому могут стать спусковым механизмом для развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он.

Ученые в США нашли связь сердечных приступов с выборами президента
Общество
Фото:Paul Weaver / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Можно сделать вывод, что лица, имеющие высокий уровень тревоги по определенным шкалам, могут находиться потенциально в более высоком риске по возникновению сердечно-сосудистого заболевания, чем лица, имеющие низкий уровень тревоги», — отметил врач-кардиолог клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев. Стресс, то есть выброс гормонов, может вызвать спазм сердца и сосудов и привести к приступам, добавил он.

«В силу того, что мы плановая больница, а не скорая помощь, то определенные закономерности при проведении массовых праздников или мероприятий мне отметить сложно. И тем не менее, они имеют место быть и у людей с хроническими заболеваниями и определенными патологиями в этот период времени могут обостриться хронические заболевания», — рассказала РБК врач-кардиолог клинико-диагностического отделения Института Бакулева кандидат медицинских наук Виктория Бузиашвили.

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Яна Баширова Яна Баширова, София Шошина София Шошина
сердечный приступ врач новости стресс

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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