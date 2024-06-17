Врачи оценили выводы ученых США о связи инфарктов с выборами и матчами

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Люди с высокой чувствительностью к стрессу чаще других сталкиваются с сердечными приступами, развитие болезней сердца могут спровоцировать разные факторы, в том числе выборы и крупные спортивные события, рассказали опрошенные РБК врачи-кардиологи.

Ранее ученые в США выяснили, что предрасположенные к стрессу подвергаются более высокому риску сердечного приступа во время таких событий, как президентские выборы или рождественские праздники. Еще одним триггером исследователи назвали крупные спортивные события — Супербоул и плей-офф НБА. Так, они выяснили, что предрасположенные к стрессу чаще сталкиваются с сердечными приступами в течение десяти дней после Рождества и пяти дней после президентских выборов или крупных спортивных событий.

Генетическая предрасположенность может быть фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РБК главный кардиолог сети «РЖД-Медицина» Заур Шугушев. Спровоцировать их могут разные факторы, в том числе стресс, неправильное питание и курение. «Выборы, безусловно, являются стрессовым фактором для многих, поэтому могут стать спусковым механизмом для развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он.

«Можно сделать вывод, что лица, имеющие высокий уровень тревоги по определенным шкалам, могут находиться потенциально в более высоком риске по возникновению сердечно-сосудистого заболевания, чем лица, имеющие низкий уровень тревоги», — отметил врач-кардиолог клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев. Стресс, то есть выброс гормонов, может вызвать спазм сердца и сосудов и привести к приступам, добавил он.

«В силу того, что мы плановая больница, а не скорая помощь, то определенные закономерности при проведении массовых праздников или мероприятий мне отметить сложно. И тем не менее, они имеют место быть и у людей с хроническими заболеваниями и определенными патологиями в этот период времени могут обостриться хронические заболевания», — рассказала РБК врач-кардиолог клинико-диагностического отделения Института Бакулева кандидат медицинских наук Виктория Бузиашвили.