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Общество ,  
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На Нахимовском проспекте в Москве столкнулись такси и скорая помощь

Такси и машина скорой помощи столкнулись на Нахимовской проспекте в Москве

Пять человек пострадали в результате столкновения такси и скорой помощи на Нахимовском проспекте на юге Москвы. Об этом сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным «Известий», среди пострадавших — 47-летняя фельдшер, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. За ее жизнь борются медики. Также был госпитализирован 56-летний мужчина.

По словам источника ТАСС, в настоящее время на месте работают полицейские, которые устанавливают причины происшествия.

22 мая в Москве в аварию попал автомобиль Aurus. Машины этой марки разработали для первых лиц государства и «других лиц, подлежащих государственной охране». Авария произошла в районе Больничного переулка. Автомобиль закреплен за патриархом Кириллом. Самого патриарха в момент ДТП в машине не было.

Теги
Москва ДТП Такси Скорая помощь

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