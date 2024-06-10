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Дело Ивана Сафронова ,  
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Осужденного за госизмену Сафронова перевели в колонию в Красноярске

Осужденного за госизмену журналиста Сафронова перевели в колонию в Красноярске
Сюжет
Дело Ивана Сафронова
Иван&nbsp;Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года лишения свободы по делу о госизмене, перевели в исправительную колонию ИК-17 в Красноярске, сообщает телеграм-канал «Свободу Сафронову!», созданный его соратниками.

Соратники журналиста опубликовали выдержку из его письма. В нем Сафронов рассказывает, что находится в ИК-17.

«За минувший месяц я почти адаптировался к новым условиям, познакомился со многими интересными людьми, потихоньку налаживаю свой быт. Знаю, что многие за меня волновались и переживали — уверяю, со мной все в порядке», — пишет Сафронов.

ИК-17 — исправительная колония строгого режима. Она предназначена для содержания мужчин, впервые отбывающих наказание. Колония находится в Красноярске.

В Красноярск журналиста перевели из ИК-7 в селе Арейское, расположенной на юге Красноярского края. О том, что Сафронова вывезли из этой колонии в транзитно-пересыльный пункт, его соратники сообщили еще в сентябре 2023 года.

Осужденный за госизмену Иван Сафронов оказался в туберкулезной больнице
Политика
Иван Сафронов

Оттуда, как ожидалось, журналиста должны были отправить в ИК-15 в Норильск. Однако 15 сентября Сафронова отправили не в колонию, а в краевую туберкулезную больницу, где он прошел обследование. В письме соратникам журналист писал, что не знает причин, по которым его отправили в ИК-15 с остановкой в туберкулезной больнице, и отмечал, что проблем со здоровьем у него нет.

Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также экс-советник по информационной политике главы Роскосмоса. В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Сафронов позже обжаловал решение, но Верховный суд оставил приговор без изменений. Журналист не признал вину и отказывался от сделки со следствием. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской работой.

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Теги
Иван Сафронов журналист госизмена

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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