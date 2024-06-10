В Думе назвали сроки принятия законов о наркотиках в фильмах и книгах

Павел Крашенинников (Фото: РИА Новости)

Госдума может уже в июне принять законы о запрете пропаганды наркотиков фильмах, книгах и других произведениях искусства, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, главная проблема сейчас с формулировками, которые затронут русскую классическую и мировую литературу.

«Мы пока ищем приемлемые формулировки, чтобы не выплеснуть, как говорится, вместе с водой все остальное <...> пропаганда наркотиков, конечно, должна наказываться. <…> Видимо, еще несколько совещаний придется провести, потому что интерес у всех абсолютно разный», — сказал депутат (цитата по ТАСС).

Он также утвердительно ответил на вопрос, может ли пакет законопроектов быть принят во втором и третьем чтениях в июне, до конца весенней сессии.

Уже год в Госдуме прорабатываются три законопроекта, которые ужесточают ответственность за пропаганду наркотиков, а также вводят ответственность и за распространение такой информации в произведениях искусства (литературе, кино и др.).

Комитет под руководством Крашенинникова уже одобрил ко второму чтению законопроекты с изменениями в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Так, в КоАП предлагают добавить штраф до 600 тыс. руб. за распространение информации о наркотиках.

На рассмотрении у депутатов есть другой проект с предложением дополнить статью 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» частью, которая позволит не применять запрет на пропаганду наркотиков к произведениям литературы и искусства.