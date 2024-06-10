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Военная операция на Украине ,  
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Обругавшего мальчика за шапку с Z мужчину отправили в колонию-поселение

Обругавшему мальчика в Z-шапке екатеринбуржцу дали три года колонии-поселения
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Неустроев (третий слева)
Александр Неустроев (третий слева) (Фото: sverdlovskprok / Telegram)

Екатеринбуржца Александра Неустроева, обругавшего в апреле 2023 года ребенка в шапке с символом Z, суд приговорил к трем годам колонии-поселения за хулиганство с угрозой применения насилия, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Дело рассматривал Октябрьский районный суд Екатеринбурга. По информации прокуратуры, гособвинитель представил доказательства того, что Неустроев напал на пострадавшего во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, оскорблял подростка и угрожал ему.

Дело об оскорблении мальчика с Z на шапке суд вернул следователям
Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Конфликт между подростком и 57-летним мужчиной произошел 21 апреля 2023 года, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Причиной для нападок взрослого стала шапка, которую носил ребенок, с буквой Z — символом специальной военной операции России на Украине. В ходе допроса Неустроев признал, что оскорбил мальчика, и попросил у него прощение.

Мать ребенка рассказала, что его отец находится в зоне военной операции, он сотрудник Росгвардии.

Изначально Неустроева обвинили по административной статье «мелкое хулиганство». Мужчина раскаялся в содеянном, после чего дело закрыли, а Неустроева оштрафовали на 7 тыс. руб.

В октябре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следствию дело Неустроева. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал тогда наказание недостаточно строгим.

Дело переквалифицировали в уголовное — по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство), а уплаченный ранее штраф аннулировали. 23 октября прошло первое заседание после изменения административной статьи на уголовную, по итогам судья вернула дело следователю.

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Теги
хулиганство суд уголовное дело Екатеринбург

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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