Суд Екатеринбурга вернул следствию дело об оскорблении мальчика с Z на шапке

Дело об оскорблении мальчика с Z на шапке суд вернул следователям

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следствию дело об оскорблении мальчика с буквой Z на шапке, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Александра Неустроева, который оскорбил 12-летнего мальчика за символ Z на шапке, изначально обвинили по административной статье «мелкое хулиганство». Он раскаялся в содеянном, после чего дело закрыли, а Неустроева оштрафовали на 7 тыс. руб. Однако прокуратура обжаловала приговор.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал наказание недостаточно строгим.

Дело переквалифицировали в уголовное — по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство), а уплаченный ранее штраф аннулировали. 23 октября прошло первое заседание после изменения административной статьи на уголовную, по итогам судья вернула дело следователю. Теперь Неустроеву грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам адвоката обвиняемого Павла Ногая, возвращение уголовного дела следствию еще нужно оценить.

Конфликт между подростком и мужчиной произошел 21 апреля, его засняли камеры видеонаблюдения. Причиной для нападок стала шапка, которую носил ребенок, с буквой Z — символом специальной военной операции России на Украине. В ходе допроса Неустроев признал, что оскорбил мальчика, и попросил у него прощения.

Мать ребенка рассказала, что его отец находится в зоне военной операции, он сотрудник Росгвардии.